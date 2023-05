Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Ladung verloren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Montag (29.05.2023) gegen 09:25 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 8, zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen, in Fahrtrichtung München auf der Fahrbahn einen Autoreifen. Eine 41-jährige Audi-Lenkerin erkannte den Gegenstand auf der Fahrbahn zu spät und überfuhr den Reifen. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unbekannte, der einen schwarzen Porsche mit Pkw-Anhänger gelenkt haben soll, hielt kurze Zeit auf dem Seitenstreifen an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

