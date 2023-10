Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden vom 01.10.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ mehrere Diebstähle aus Taschen ++ Diebstahl aus Sportheim ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Diebstahl aus Taschen

Leer und Emden - Am Samstagvormittag zwischen 09:00 und 12:00 Uhr kam es dreimal in Leer und einmal in Emden in unterschiedlichen Filialen einer Discounterkette zu Diebstählen aus Rucksäcken und Taschen. Hierbei wurden jeweils die Geldbörsen sowie in einem Fall noch zusätzlich das Smartphone entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, besonders Obacht auf seine Wertsachen zu geben.

Diebstahl aus Sportheim

Westoverledingen - Am Samstag in der Zeit zwischen 17:45 - 20:15 Uhr wurden Sporttaschen in einem Umkleideraum eines Sportheims in Westoverledingen, Ortsteil Steenfelde, durchwühlt. Hierbei kam es durch bislang unbekannte(n) Täter zunächst zum Diebstahl von zwei Schlüsselbünden. An einem Schlüsselbund befand sich ein Fahrzeugschlüssel. Damit konnte der/die Täter im Anschluss einen abgestellten Pkw öffnen und aus dem Handschuhfach ein Portemonnaie mit Bargeld und Personalpapieren entwenden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Leeraner mit seinem Fahrrad die Noortmeer Chaussee in Leer. An der Einmündung zur Straße 'An der Seeschleuse' beabsichtigte er, diese zu überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw Opel eines 30-Jährigen aus Weener. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde und einem Leeraner Krankenhaus zugeführt wurde. Alkoholkonsum beim Radfahrer wurde festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Sachschaden am Fahrrad und am Pkw entstand.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell