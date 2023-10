POL-LER: ++Überwachung vom Sonntags- und Feiertagsfahrverbot am 03.10.2023++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfall auf der A31++

Polizeiinspektion Leer/Emden

Überwachung vom Sonntags- und Feiertagsfahrverbot am 03.10.2023++Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss++Verkehrsunfall auf der A31

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Leer - Überwachung vom Sonntags- und Feiertagsfahrverbot am 03.10.2023

Am gestrigen Feiertag kam es zu einer schwerpunktmäßigen Überwachung vom Sonntags- und Feiertagsverbot auf den hiesigen Autobahnen A28 und A31. Hierbei konnte gegen 11 Uhr auf der A31 ein polnischer Sattelzug festgestellt werden, welcher keine Erlaubnis zum Führen des Sattelzugs am Feiertag vorzeigen konnte. Dem 30-jährigen polnischen Fahrer wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt, ab 22 Uhr durfte er die Fahrt fortsetzen.

Gegen 15 Uhr kam es auf der A31 zu einer Kontrolle eines niederländischen Sattelzugs. Auch hier konnte der 26-jährige Fahrer keine Ausnahmegenehmigung zum Führen des Sattelzugs am Feiertag vorlegen. Der Sattelzug wurde auf einem nahgelegenen Rastplatz abgestellt und der Fahrer wartete geduldig, bis er um 22 Uhr die Fahrt fortsetzen durfte.

Um 17:30 Uhr konnte ein weiterer Sattelzug festgestellt werden, welcher am Feiertag zum gewerblichen Transport im öffentlichen Verkehrsraum genutzt wurde, obwohl der 65-jährige Fahrer keine erforderliche Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am 03.10.2023 kam es im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Heuweg in Rhauderfehn, wobei ein Fahrzeug in einem Graben liegend aufgefunden wurde. Im Fahrzeug sowie im unmittelbaren Nahbereich konnte keine Person festgestellt werden. Im Nachgang wurde eine 31-jährige Frau aus Rhauderfehn ermittelt, welche unter Alkoholeinfluss verunfallt war. Dabei wurde sie leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfall auf der A31

Am 03.10.2023 um 20:30 Uhr kam es auf der A31 zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 34-jährige sri-lankische Staatsangehörige fuhr mit ihrem Fahrzeug an der Anschlussstelle Emden-Mitte auf die A31 in Fahrtrichtung Bottrop auf und verwechselte die Fahrstreifen, so dass sie den Abfahrtsbereich entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung befuhr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw eines 28-jährigen Oldenburgers. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

