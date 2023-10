POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.10.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfallflucht (2)++Sachbeschädigung an Pkw++Schwerer Diebstahl++Fahren ohne Fahrerlaubnis++ Emden - Verkehrsunfallflucht Am 04.10.2023 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich eines Geldinstitutes an der Auricher Straße zu einer Unfallflucht, bei welcher ein unbekannter Fahrzeugführer einen ...

mehr