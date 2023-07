Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.07.2023, gegen 12:45 Uhr ereignete sich in der Waldkircher Straße in Freiburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 33-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die Waldkircher Straße in Richtung Hauptfriedhof. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Waldkircher Straße/Rennweg übersah sie zunächst den im Kreisverkehr fahrenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsten beide Beteiligten ab. Hierbei stürtzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

Es kam zu keiner Berührung der Verkehrsteilnehmer.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

mg

