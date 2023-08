Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Werkzeuge im Wert von mehr als 2000 Euro aus Transporter entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Ein Transporter in der Ludwigstraße geriet zwischen Dienstag (23.8.) und Mittwochmorgen (24.8.) in das Visier Krimineller. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sie sich Zugang zum Innenraum und entwendeten einen Industriestaubsauger und eine Tauchsäge. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell