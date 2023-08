Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Betrüger nutzen WhatsApp und machen Beute

Polizei warnt erneut und gibt Verhaltenstipps

Darmstadt (ots)

Im guten Glauben sie schreibe mit ihrer in finanzielle Nöte geratenen Tochter, überwies eine 58-jährige Darmstädterin am Mittwochnachmittag (23.8.) mehr als 2000 Euro Geld an noch unbekannte Täter. Zuvor hatten sich die Kriminellen der "WhatsApp"-Masche bedient und der hilfsbereiten Mutter eine Textnachricht geschickt. In dieser gaben sie vor ihr Kind zu sein, mit der Bitte und der Forderung, aufgrund einer akuten Notsituation, Geld zu überweisen. Als die Summe überwiesen war, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde verständigt.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens wird auch die Polizei nicht müde, weiter vor dieser perfiden Masche zu warnen. Folgende Verhaltenstipps gilt es zu beherzigen:

- Kriminelle nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen

- Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderungen

nicht unter Druck setzen

- Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige und

überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt

- Wenn Sie von Ihnen bekannte Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach

- Bei geforderten Geldüberweisungen über beispielsweise den

Messengerdienst "WhatsApp" sollten Sie misstrauisch werden und diese hinterfragen

- Überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes

Bei weiteren Fragen rund um das Thema der Betrugsmaschen steht Ihnen die Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer 06151/969-40444 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell