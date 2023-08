Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Mercedes entwendet

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

Auf noch nicht bekannte Weise haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstag (22.8.), 19.30 Uhr und Mittwoch (23.8.), 15.30 Uhr, Zugang zu einem in der Jakobstraße geparkten Mercedes verschafft und sind mit dem erbeuteten Auto geflüchtet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen HR-JF100 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell