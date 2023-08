Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Pfungstadt: Nachtragsmeldung zu "Unfall mit Verletzten nach Verfolgungsfahrt /Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und stellt Drogen sicher/ Vorführung und Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am Dienstagnachmittag (22.8.) ein Unfall mit Verletzten auf der A 67 in Richtung Süden ereignete, dem eine Flucht zweier Männer vor der Polizei vorausging (wir haben berichtet), erfolgte am gestrigen Mittwoch (23.8.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, die Vorführung des tatverdächtigen Duos vor einem Haftrichter.

Weil sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der A 5 bei Gräfenhausen, den auf 100 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeitsbereich passierten, hatten die Insassen eines Audis gegen 14 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Südhessen auf sich gezogen. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer weiter Gas und fuhr davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, jedoch geriet das verdächtige Fahrzeug dabei außer Sicht. Die Fahrt des Fluchtautos endete auf der A 67 mit der Kollision eines vorausfahrenden Sprinters, infolgedessen die Insassen beider Autos verletzt wurden. Das weitere Vorhaben des Beifahrers sich der Kontrolle zu Fuß in ein angrenzendes Feld zu entziehen, währte nicht lang. Beide Frankfurter wurden noch vor Ort festgenommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung einer mitgeführten Tasche, in der sich rund 1 Kilogramm Marihuana befanden. Da sich zunehmend der Verdacht des Drogenhandels erhärtete, erfolgten im Anschluss und auf der Grundlage erwirkter Beschlüsse des Amtsgerichts Darmstadts, die jeweiligen Wohnungsdurchsuchungen. Hierbei stellten die Ordnungshüter unter anderem Pfefferspray, einen Elektroschocker und einen Teleskopschlagstock sicher.

Beide Festgenommenen verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Polizei und wurden unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels, und des illegalen Autorennens am gestrigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 21 Jahre alten Fahrzeugführer Haftbefehl und schickte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Sein Begleiter wurde gegen Auflagen zunächst entlassen. Beide werden sich nun in gleich mehreren Verfahren verantworten müssen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5586054

