Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Pfungstadt: Unfall mit Verletzten nach Verfolgungsfahrt

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest und stellt Drogen sicher

Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an

Darmstadt/ Pfungstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (22.8.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der A 67, kurz vor der Rastanlage und im Bereich der Anschlussstelle Pfungstadt nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, ein Verkehrsunfall.

Wenige Minuten zuvor hatte das Fluchtfahrzeug, die Aufmerksamkeit einer Streife der Autobahnpolizei auf der A5 bei Gräfenhausen auf sich gezogen. Dort hatte es mit stark überhöhter Geschwindigkeit den auf 100 Km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeitsbereich passiert. Als die Beamten das Auto und seine Insassen im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen wollten, reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltezeichen, gab weiter Gas, fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit davon. Dabei geriet er kurzzeitig außer Sicht. Die Fahrt endete auf der A 67 und mündete in eine Kollision mit einem vorausfahrenden Sprinter. Infolge des Zusammenstoßes wurden vier Insassen des Sprinters nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt. Zwei davon schwer und zwei leicht. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach dem Aufprall, bei dem zusätzlich ein weiteres Fahrzeug seitlich touchiert worden sein soll, setzte der Beifahrer des Fluchtautos seinen Weg zu Fuß, in ein angrenzendes Feld, fort. Dort wurde er umgehend in einem Gebüsch sitzend von hinzueilenden Polizisten lokalisiert und festgenommen. Bei der Absuche seines Fluchtweges, bei der die Ordnungshüter von einem Diensthund unterstützt wurden, stellten die Beamten eine Tasche mit Drogen sicher. Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und aufgrund ihrer Verletzungen zunächst in Krankenhäusern ärztlich versorgt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an und wurden von dem Kommissariat 34 übernommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süden, zwischen Pfungstadt und Gernsheim voll gesperrt. Hierzu ergingen Rundfunkwarnmeldungen mit Umleitungsempfehlungen. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr ab der Anschlussstelle Pfungstadt ab. Gegen 16 Uhr konnten die Fahrbahnen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Nach ersten Schätzungen wurde bei dem Unfall ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht.

Zeugen, die ergänzende und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen, zu melden (Rufnummer 06151/969-8756-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell