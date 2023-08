Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Ungebetener Gast im Friseurgeschäft

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat sich am vergangenen Sonntag (20.8.) in der Zeit zwischen 23.45 und 24 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurgeschäfts in der Eckardtstraße verschafft. Ob er auf der Suche nach Beute in den Räumen fündig wurde, ist bislang noch unklar. Durch sein Vorgehen verursachte er einen Schaden, der aktuell auf mindestens 2000 Euro geschätzt wird. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

