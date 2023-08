Gernsheim (ots) - Am Montagnachmittag (21.8.) kam es in der Robert-Bunsen-Straße zu einem Brand, in dessen Verlauf nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro entstand. Ein 35 Jahre alter Mann hatte, bisherigen Erkenntnissen nach, mittels eines Gasbrenners Unkraut in der Nähe einer Nadelbaumhecke abgeflämmt, welche daraufhin Feuer fing. Die Flammen griffen auf die umliegenden Bereiche über und ...

mehr