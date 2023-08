POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) - Ein VW, der in der Pommernstraße in Haßloch parkte, ist in der Nacht zum Montag (21.08.), von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen. Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

