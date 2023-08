Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Baumaschine aus Transporter gestohlen

Groß-Gerau (ots)

Eine Baumaschine im Wert von mehreren hundert Euro wurde vermutlich in der Nacht zum Samstag (19.08.) aus dem Innenraum eines in der Steinstraße geparkten Transporters gestohlen. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam über eine Scheibe Zugang in das Fahrzeug. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell