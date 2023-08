Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Polizei fahndet nach Rollerdiebstahl

Bad König (ots)

Einen rot-schwarzen Yamaha-Roller, Modell Nitro F1, hatten bislang unbekannte Kriminelle im Verlauf der letzten Woche im Visier.

Im Zeitraum zwischen Sonntag (13.8.) und Samstag (19.8.) gelangten die Diebe in die Einfahrt eines Wohnhauses in der Höhenstraße und entwendeten den dort abgestellten und gesicherten Motorroller. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062 / 953 - 0 beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach zu melden.

