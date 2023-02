Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Senior mit Messer bedroht - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Recklinghausen - Haltern am See (ots)

Am frühen Abend des 08. Februar soll ein Unbekannter einen Mann im Recklinghäuser Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht haben. Grund hierfür soll eine Nichtigkeit gewesen sein. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 18 Uhr erreichte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Recklinghausen die Meldung, dass es am Bahnsteig zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein soll. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu Gleis 1, konnten dort jedoch keinen Tatverdächtigen feststellen. Ein 72-Jähriger sprach die Einsatzkräfte an und äußerte, dass er sich auf dem Bahnsteig befunden habe. Dabei sei ihm ein Unbekannter aufgefallen, welcher trotz bestehenden Verbots dort eine Zigarette geraucht habe. Deshalb habe er den Mann darauf hingewiesen und ihn gebeten das Rauchen zu unterlassen. Der Unbekannte habe sofort aggressiv reagiert. Als der Deutsche ihn auf ein vorhandenes Verbotsschild hingewiesen habe, habe der Tatverdächtige ein Einhandmesser gezogen und ihn damit bedroht.

Der Mann aus Haltern am See habe daraufhin die Flucht ergriffen und sich in eine Buchhandlung im Hauptbahnhof begeben. Als der Geschädigte bemerkt habe, dass er Täter ihm nicht gefolgt sei, habe er sich wieder zum Bahnsteig begeben. Dort habe er den Unbekannten nicht mehr gesehen. Dieser habe voraussichtlich den RE2 in Richtung Düsseldorf genommen. Die Zugbegleiterin des Regionalexpresses gab an, dass der Verdächtige den Zug am Bahnhof Essen-Altenessen verlassen habe.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, welcher am Bahnsteig zu Gleis 1 im Recklinghäuser Hauptbahnhof den 72-Jährigen bedroht haben soll. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, den 08. Februar gegen 17:55 Uhr. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell