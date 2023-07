Polizei Bonn

POL-BN: Führer eines Elektrokleinstfahrzeuges fährt Schlangenlinien und stürzt - Blutentnahme

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (04.07.2023), gegen 01:25 Uhr, befuhren Beamte der Polizeiwache Innenstadt die Rabinstraße in Richtung Thomas-Mann-Straße. Dabei fiel ihnen ein in Fahrtrichtung Thomas-Mann-Straße fahrender E-Scooter auf, der offensichtlich in Schlangenlinien fuhr. Kurz nachdem die Beamten den 34-jährigen Fahrer erblickt hatten, stürzte dieser ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Als er sich wieder aufrichten wollte, waren deutliche Gleichgewichtsprobleme zu erkennen. Bei der folgenden Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht des Konsums alkoholischer Getränke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Daher wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet, die dem 34-Jährigen durch einen Arzt in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen wurde. Sturzverletzungen trug der Mann nicht davon. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines E-Scooters unter Alkohol- und Drogeneinfluss eine Straftat darstellen kann, die den Führerschein kosten kann. Ausführliche Infos zum Thema E-Scooter finden Sie auf unserer Infoseite unter dem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

