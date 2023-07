Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße Höhe Wachtberg-Villip - Autofahrerin erfasste zwei Radfahrerinnen - 17-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen

Bonn (ots)

Am 03.07.2023, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 57 zwischen Villip und Gimmersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall:

Nach dem aktuellen Sachstand war eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw aus Richtung Villip kommend in Richtung Gimmersdorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit der linken Fahrzeugseite auf den unbefestigten Bereich neben der Fahrbahn. Zwei Radfahrerinnen, die in entgegengesetzter Richtung (Fahrtrichtung Vilip) auf der Kreisstraße mit ihren E-Bikes unterwegs waren, wurden von dem Wagen frontal erfasst und in das neben der Fahrbahn befindliche Feld geschleudert. Die beiden Radfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Nach erfolgter notärztlicher Versorgung vor Ort wurden beide zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Die 17-jährige erlag hier ihren schweren Verletzungen. Die 61-jährige Fahrerin des Pkw zog sich ebenfalls Verletzungen zu und wurde nach erfolgter Behandlung vor Ort zur weiteren Behandlung in eine Krankenhausambulanz transportiert.

Die K 57 war für die Dauer der Unfallaufnahme, in die auch Einsatzkräfte des Verkehrsunfallteams der Kölner Polizei einbezogen waren, vollständig gesperrt. An der Unfallstelle kamen auch Notfallseelsorger zum Einsatz.

Die Polizei stellte neben dem Pkw auch die beiden E-Bikes sicher.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem folgenschweren Unfallgeschehen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell