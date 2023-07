Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Miel: Einbruch in Baustellencontainer - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Swisttal (ots)

Am 03.07.2023 gegen 06:40 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Rheinbach zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Straße Lützermiel in Swisttal gerufen. Vor Ort sollten Werkzeuge und Baumaterialien aus einem Baucontainer entwendet worden seien. Es stellte sich heraus, dass der Baucontainer nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen dem 30.06.2023, 12:00 Uhr, und dem 03.07.2023, 06:00 Uhr, durch bisher unbekannte Tatverdächtige aufgeschnitten worden war. Nach den Angaben der Geschädigten sind dabei ein Trennschleifer der Marke "Stihl", diverse Ersatzteile und Baumaterialien sowie ein Motorroller im Wert von insgesamt ca. 7.000,- EUR entwendet worden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes bemerkt hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228 15 0 oder unter der E-Mail-Adresse Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

