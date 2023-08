Darmstadt (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat sich am vergangenen Sonntag (20.8.) in der Zeit zwischen 23.45 und 24 Uhr, gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Friseurgeschäfts in der Eckardtstraße verschafft. Ob er auf der Suche nach Beute in den Räumen fündig wurde, ist bislang noch unklar. Durch sein Vorgehen verursachte er einen Schaden, der aktuell auf ...

mehr