POL-DA: Mörfelden-Walldorf: 26-Jähriger greift Polizist an

Höchst (ots) - Ein in der Heilbronner Straße geparkter BMW, geriet in der Nacht zum Donnerstag (24.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter knackten zunächst das Schließsystem und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad, beide Airbags und das Infotainmentsystem aus und flüchteten unerkannt vom ...

mehr