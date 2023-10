Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, meldete eine aufmerksame Passantin der Polizei Jena, dass gerade ein Mann dabei ist ein Fahrrad zu entwenden, welches an einem Laternenmast in der Magnus-Poser-Straße angeschlossen ist. Der Täter versuchte das Schloss mit einem Bolzenschneider zu durchtrennen. Als er die Mitteilerin erblickte, ließ er kurz vom Fahrrad ab, machte dann jedoch weiter als die Frau weitergelaufen war. Durch die zeitnah am Tatort eingetroffenen Beamten konnte der 47-jährige Mann vorläufig festgenommen werden. Der Bolzenschneider, den der Täter in einem Hinterhof versteckt hatte, konnte ebenfalls durch die Beamten aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell