LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 29.10.2023

Apolda 29. Oktober 2023

Wildunfall

Am Samstag, 28.10.2023, 07:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Schmiedehausen und Escherode. Die Fahrerin eines Pkw Ford befuhr die Kreisstraße aus Richtung Schmiedehausen kommend. In der Folge sprang ein Reh auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug wurde der Frontbereich eingedrückt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000,- Euro. Das Reh lief anschließend auf das angrenzende Feld.

Fahrzeug weggerollt

Am 27.10.2023, 17:20 Uhr, kam es zum Unfall auf dem Gelände der BFT-Tankstelle in Oberroßla. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr das Gelände und wollte tanken. Beim Verlassen sicherte sie das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß. Der Pkw Opel Corsa rollte in der Folge gegen einen Gartenzaun. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7100,- Euro.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am 28.10.2023, 02:25 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw VW Golf durch Polizeibeamte in der Christian-Zimmermann-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille.

Fahrzeug zerkratzt

In der Nacht vom 27.10.2023 zum 28.10.2023 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Daimler. Das Fahrzeug der Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Apolda, Weimarische Straße. Der rechte Außenspiegel wurde abgetreten und die komplette rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Außerdem wurde auf der Motorhaube der Schriftzug "war das falsche Auto!" festgestellt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 3000,- Euro.

