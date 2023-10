Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefundener Roller gehört zu Diebstahlshandlung

Weimar (ots)

Am Freitag teilten aufmerksame Spaziergänger der Polizei Weimar mit, in Weimar-Nord nahe einer Gartenanlage einen Motorroller in einem Gebüsch gefunden zu haben. Vor Ort konnte der Fund bestätigt und der Eigentümer des Rollers verständigt werden. Wie sich herausstellte wurde der Roller in derselben Woche entwendet und der Diebstahl über die Thüringer Onlinewache am Vorabend des Funds zur Anzeige gebracht. Der Roller konnte daraufhin ohne Umschweife an den Geschädigten herausgegeben werden. Leider war das Gefährt durch den Umgang des Täters mit diesem nicht unwesentlich beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell