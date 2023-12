POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Kontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol auf der A5

Karlsruhe (ots) - Unbekannte verschafften sich am Montag gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt. Zwischen 11:30 Uhr und 21:00 Uhr kletterten Einbrecher über eine etwa 1,90 m hohe Brüstung und hebelten anschließend die Balkontür mit brachialer Gewalt auf, um in das Innere der Erdgeschosswohnung in der Pastor-Felke-Straße zu gelangen. ...

