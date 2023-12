POL-KA: (KA) Karlsruhe - 84-jährige Vermisste tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Im Keller einer Gaststätte in der Hauptstraße in Rheinstetten-Forchheim brach am Montagabend ein Brand aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Angestellter des Restaurants wurde gegen 18:00 Uhr auf das Feuer aufmerksam und wählte den Notruf. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich mehrere Mitarbeiter, Gäste und Anwohner in dem ...

