POL-KA: (KA) Karlsruhe - Falschfahrer auf der B36 - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots) - Am frühen Sonntagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Gölshausen ein. Die Einbrecher gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Innere der in der Gewerbestraße gelegenen Firma und entwendeten diverse Körbe mit Edelmetall in einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Die Eindringlinge lösten einen Alarm aus und ...

