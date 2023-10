Polizei Gütersloh

POL-GT: Alleinunfall auf der Ströher Straße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der Sonntagnacht (15.10., 01.45 Uhr) ereignete sich auf der Ströher Straße ein Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Ein 28-jähriger Steinhagener befuhr mit einem Lada die Ströher Straße in Richtung Steinhagen und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden konnte, wurde dem 28-Jährigen in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die weitere Behandlung erfolgte stationär.

Der erheblich beschädigte Lada musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell