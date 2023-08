POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der L400

Bingen (ots) - Am Montag, den 14.08.2023 gegen 13.15 Uhr wurden in 55242 Münster-Sarmsheim in der Hochstraße Bau- bzw. Baggerarbeiten durchgeführt. Hierdurch wurde versehentlich die Gasleitung beschädigt, so dass es zu einem Gasaustritt gekommen ist. Aufgrund dessen mussten alle Anwohner der Hochstraße ihre Häuser verlassen und die Straße wurde gesperrt. Für einen geraumen Zeitraum wurde das Gas auch abgestellt ...

