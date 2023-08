POL-PIBIN: Zechbetrug

Gensingen, Alzeyer Straße (ots) - Am 09.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitsforums in Gensingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - mit der linken Fahrzeugfront des geschädigten Fahrzeugs Honda Civic Tourer mit Kennzeichen aus dem Landkreis "Norden" zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den ...

