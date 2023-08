Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Kokain

Bingen (ots)

Am 09.08.2023 gegen 20:50 Uhr wurde ein 23-jähriger Binger in der Mainzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer bereits seit 2020 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daneben ergaben sich im Rahmen der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine drogenbedingte Beeinflussung des Fahrers, was sich durch einen vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte. Der Test reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Halterin, die trotz vorhandenen Führerscheins während der Fahrt des Beschuldigten auf dem Beifahrersitz saß, wird sich strafrechtlich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell