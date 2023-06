Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Winnweiler BAB 63

Glück im Unglück hatte ein 49 jähriger Autofahrer aus Kaiserslautern am Samstag Mittag auf dem Weg von Frankfurt nach Kaiserslautern. Er befuhr mit seinem schwarzen Mercedes AMG die BAB 63 von Mainz kommend in Richtung Kaiserslautern. Zwischen Göllheim und Winnweiler verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei drehte er sich mehrfach um die eigene Achse, schlug dreimal links in die Leitplanke ein und blieb letztendlich auf dem Standstreifen stehen. Er hinterließ ein Trümmerfeld von ca. 500m. Der Fahrer erlitt lediglich einen leichten Schock. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 27000,--EUR belaufen. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr der VG Göllheim, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber und Beamten der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern.

