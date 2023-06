Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl einer Geldbörse im Freibad

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2023, in dem Zeitraum 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in einem Freibad in der Schernauer Straße 50 zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Ein 35-jähriger Badegast ließ seine Geldbörse unbeaufsichtigt zwischen seinen Kleidern liegen. Als er wieder an seinen Liegeplatz zurückkehrte, war die Geldbörse entwendet worden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl unter der 06371 805-0 oder per Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden.|wey

