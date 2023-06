Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus auf Baustelle

Bild-Infos

Download

Lohnsfeld/Winnweiler (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Personen auf einer Baustelle im neuen Industriegebiet in der Schäferdelle randaliert. Ein Toilettenhäuschen wurde umgeworfen und ein offenliegendes Wasserrohr wurde herausgerissen und beschädigt, so dass eine größere Wassermenge ausgelaufen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell