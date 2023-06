Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zigarettenautomat gesprengt

Kusel (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde in der Hollerstraße durch bisher unbekannte Täter ein aufgestellter Zigarettenautomat gesprengt und vollständig zerstört. Umherfliegende Teile beschädigten zudem ein geparktes Fahrzeug. Angaben zu möglichem Diebesgut sowie der Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen zu dem Vorfall oder den Tätern werden gebeten sich bei der Polizei in Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden |pikus

