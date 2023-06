POL-PDKL: PKW-Aufbruch

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Donnerstag, 15.06.2023, in dem Zeitraum 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr kam es in einem Freibad in der Schernauer Straße 50 zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Ein 35-jähriger Badegast ließ seine Geldbörse unbeaufsichtigt zwischen seinen Kleidern liegen. Als er wieder an seinen Liegeplatz zurückkehrte, war die Geldbörse entwendet worden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, ...

mehr