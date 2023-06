POL-PDKL: Schlägerei auf dem Johannismarkt

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich gegen 04:00 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in Obermoschel die Beifahrerscheibe eines schwarzen Audi A3 aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Kaiserslautern ...

