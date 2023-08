Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Gensingen, Alzeyer Straße (ots)

Am 09.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Gesundheitsforums in Gensingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß hier - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - mit der linken Fahrzeugfront des geschädigten Fahrzeugs Honda Civic Tourer mit Kennzeichen aus dem Landkreis "Norden" zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bingen unter 06721/9050 entgegen.

