Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht mit Verletzten

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (21.06.2023) um 07:45 h kam es im Einmündungsbereich Ennester Straße / Am Seewerngraben zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 38-jähriger Fahrer eines Linienbusses mit Anhänger befuhr die Ennester Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Seewerngraben abzubiegen. Hierbei schwenkte der mitgeführte Anhänger so weit nach rechts aus, dass zwei Fußgänger (38 und 39 Jahre), welche an der dortigen Bushaltestelle warteten, durch diesen touchiert wurden und dadurch zu Fall kamen. Hierbei wurden sie jeweils leicht verletzt. Der Fahrer des Omnibusses konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

