POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Olpe/Attendorn (ots) - Nachdem sich zwei Unfallfluchten in Olpe und Attendorn ereignet haben, sucht die Polizei in beiden Fällen nach Zeugen. Am Sonntag (18.06.2023) kam es um 16.37 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Freizeitbades in Olpe. Hier wurde ein geparkter schwarzer SEAT Arosa mit LDK-Kennzeichen von einem anderen Auto beschädigt. Der Unfall wurde von zwei jungen Mädchen beobachtet und im Freizeitbad ...

