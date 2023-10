Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrunken gegen geparkte Autos gefahren - Insassen machen unterschiedliche Angaben

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Samstag (14.10., 06.30 Uhr) befuhr ein 23-jähirger Volvo-Fahrer die Friedrich-Menzefricke Straße aus Richtung Münsterstraße kommend. Dabei kam er von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit am Straßenrand geparkten Autos. Alle drei Fahrzeuginsassen, neben dem Fahrer noch seine 21- und 24-jährigen Mitfahrer, erlitten durch den Zusammenstoß Verletzungen. Alle drei wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gefahren. Fahrer und Beifahrer (21-Jahre alt) machten unterschiedliche Angaben dazu, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Autos saß. Beide waren alkoholisiert. Beiden wurden dementsprechend Blutproben entnommen.

Alle Fahrzeuge waren erheblich beschädigt. Am Straßenrand standen ein Audi A3 und ein Audi A4. Der Volvo wurde durch die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt. Die Audis wurden abgeschleppt.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Unfall geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

