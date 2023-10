Polizei Gütersloh

POL-GT: Wechselgeldkasse auf Schinkenmarkt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Freitagabend (13.10., 21.45 Uhr) einen günstigen Moment genutzt und die Wechselgeldkasse an einem Verkaufsstand auf dem Gütersloher Schinkenmarkt gestohlen. Der Stand befindet sich auf der Berliner Straße, kurz vor der Einmündung Kökerstraße. Den derzeitigen Ermittlungen nach bestellten die Männer zunächst Essen an dem Stand. Als sich die Mitarbeiterin um die Zubereitung kümmerte, griff einer der Täter über den Tresen und klaute die Geldkassette. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Die Männer sollen etwa 35 - 40 Jahre alt gewesen sein. Ein Täter war ca. 1,80 Meter groß, während der andere etwa 1,90 Meter groß war. Beide hatten schwarze Haare, ein südländisches Aussehen und waren schwarz gekleidet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat im Bereich Berliner Straße/ Kökerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell