Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: A5/Homberg/Ohm: LKW brennt aus - zeitweise Vollsperrung

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 06.09.2023

A5/Homberg/Ohm: LKW brennt aus - zeitweise Vollsperrung

Derzeit kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 5 vor der Anschlussstelle Homberg/Ohm in Richtung Frankfurt am Main. Kurz nach der Auffahrt Homberg/Ohm geriet nach derzeitigen Erkenntnissen ein LKW heute früh gegen 05.50 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten, sowie umherliegende Trümmerteile, machten zeitweise eine Vollsperrung der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen erforderlich. Der Verkehr fließt derzeit über zwei Fahrspuren an der Unfallstelle vorbei, die linke Fahrspur in Richtung Kassel bleibt vorerst gesperrt. Die Fahrtrichtung Frankfurt bleibt erst einmal voll gesperrt. Die Polizei bittet dringend darum, eine Rettungsgasse zu bilden bzw. freizuhalten.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an, es wird nachberichtet.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell