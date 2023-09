Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Widerstand geleistet + Vollsperrung nach Unfall + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 05.09.2023

Widerstand geleistet + Vollsperrung nach Unfall + Unfallfluchten

Gießen: Widerstand geleistet

Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord eine Personengruppe am Marktplatz. Auslöser des Einsatzes waren Beschwerden über ruhestörenden Lärm. Ein 30-jähriger Mann beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten sofort verbal und schüttete zudem Bier auf deren Streifenwagen. Da er seine Personalien nicht angeben wollte, durchsuchten ihn die Schutzleute. Dagegen wehrte er sich körperlich. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Bei der Maßnahme wurde niemand verletzt. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands / tätlichen Angriffs zu.

Gießen: Einbruch in Gaststätte

Auf einen Tresor und eine Kasse hatten es Einbrecher im Wißmarer Weg abgesehen. Sie hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat im Zeitraum von Sonntagabend, 21.45 Uhr bis Montagmorgen, 05.40 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

B49/Gießen/Lahnau: Vollsperrung nach Unfall

Zwei Verletzte und zwei kaputte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls auf der B49 zwischen Gießen und Wetzlar am Dienstagmorgen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis gegen 09.25 Uhr in Höhe des Dutenhofener Sees mit seinem Passat auf ein kurz zuvor pannenbedingt liegengebliebenen Mercedes auf. Dabei wurden der Passatfahrer sowie der 30-jährige Fahrer des Mercedes nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Wegen des Unfalls blieb die B49 bis 11.00 Uhr voll gesperrt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, zudem wurde die Leitplanke durch den Unfall beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf die Autobahn 485 zurück. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 in Verbindung zu setzten.

Unfallfluchten:

Gießen:

Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz am Bahnhofsvorplatz stehenden VW. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden am hinteren linken Kotflügel des grauen Golfs zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben, der den Schaden am Donnerstag (31.08.2023) zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr an den Kurzzeitparkplätzen, verursachte? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen:

Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter am vergangenen Donnerstag (31.08.2023) einen in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 92 geparkten weißen VW Golf an der hinteren Stoßstange. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Gießen:

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen A3 kosten, den ein Unbekannter am Donnerstag (31.08.2023) hinterließ. Zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr touchierte er offenbar den am rechten Fahrbahnrand der Pestalozzistraße abgestellten Audi an der vorderen Stoßstange. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Heuchelheim:

Am Samstag (02.09.2023) beschädigte ein Unfallfahrer zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr einen geparkten VW. Der graue Polo stand in der Gießener Straße als ein Unbekannter den Schaden an der linken Fahrzeugseite verursachte. Die Polizei beziffert den Schaden auf 750 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Pohlheim-Watzenborn-Steinberg:

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntag (03.09.2023) auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung Pohlheim in der Ludwigstraße. Dort beschädigte ein Unbekannter zwischen 10:45 Uhr und 12:15 Uhr einen grauen Audi A4 Avant und verursachte einen 1.200 Euro teuren Schaden an der vorderen Stoßstange. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen am rechten Fahrbahnrand der Gaffky-Straße abgestellten roten Mazda an der Stoßstange vorne links. Er hinterließ einen 1.000 Euro teuren Schaden und flüchtete von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer geben, der den roten Mazda 3 am Sonntagnachmittag (03.09.2023) zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr beschädigte, geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell