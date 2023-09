Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frank Demper übernimmt die Leitung der Polizeistation Gießen Süd

Gießen: Mit Wirkung vom 01.08.2023 ist Erster Polizeihauptkommissar Frank Demper Dienststellenleiter der Polizeistation Gießen Süd. Der 54-jährige Demper löst Mathias Leder ab, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde beauftragte Polizeivizepräsident Torsten Krückemeier den erfahrenen Schutzmann mit der Leitung der am Standort Ferniestraße untergebrachten Polizeistation.

"Frank Demper bringt eine beeindruckende Erfahrung und ein starkes Engagement für die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gemeinschaft mit. Er hat in den letzten Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen innerhalb des Polizeipräsidiums Mittelhessen sein Können gezeigt und sich durch seine hervorragende Führung und Professionalität ausgezeichnet", beschreibt Torsten Krückemeier den neuen Dienststellenleiter und betont: "Die vielfältigen Erfahrungen machen EPHK Demper zu einer ausgezeichneten Wahl, um die Sicherheit der in dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Gießen Süd lebenden Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten."

"Ich bin fest entschlossen, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Herausforderungen für die Sicherheit aller anzugehen. Mein Anliegen ist es eine offene Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern aufrechtzuerhalten, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und um eine sichere Umgebung zu schaffen, in der sich alle wohl fühlen können", erläutert Frank Demper, der neue Dienststellenleiter der Polizeistation Gießen Süd.

Der 54-jährige Frank Demper begann 1988 seine Kariere bei der hessischen Polizei. Nach seiner Ausbildung folgten Dienstzeiten in der Bereitschaftspolizei und dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main, wo er als Einsatzbeamter bzw. im Wach- und Streifendienst tätig war. 1996 legte er die Laufbahnprüfung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ab. Es schlossen sich Verwendungen als Dienstgruppenleiter und Führungsfunktionen im Leitungsstab des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main an. 2008 wechselte er zum Polizeipräsidium Mittelhessen und übernahm dort verschiedenste Leitungsfunktionen, unter anderem bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen und der Polizeistation Gießen Süd. Ab dem 01.09.2016 leitete er die Polizeistation in Grünberg.

Frank Demper lebt in Linden, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Guido Rehr, Pressesprecher

