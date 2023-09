POL-GI: Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand + Raub auf Kirmes - Zeugen gesucht + Einbrüche - Zeugen gesucht + Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 04.09.2023

Gießen: Mehrere Verletzte nach Wohnhausbrand

Am Sonntagmittag rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften zu einem Wohnhausbrand in der Hardtallee aus. In einem Mehrparteienhaus war Feuer in einem Keller ausgebrochen. Neben der Brandbekämpfung rettete die Feuerwehr mehrere Personen über Leitern aus dem Haus. Durch das Einatmen von Rauch erlitten insgesamt 22 Personen Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Eine Person kam zur Behandlung in ein Gießener Krankenhaus. Unter den Verletzten befanden sich auch vier Einsatzkräfte der Feuerwehr. Zwei Feuerwehrleute mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mindestens 50.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch Verantwortliche der Stadt zunächst in Notunterkünften untergebracht. Die Kriminalpolizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus und hat die Ermittlungen eingeleitet.

Fernwald: Raub auf Kirmes - Zeugen gesucht

Ein 15-Jähriger wurde Opfer eines Raubs auf der Steinbacher Kirmes. Zwei Jugendliche, die mit einer Personengruppe von zwölf Jugendlichen auf der Kirmes waren, forderten Bargeld von ihrem Opfer. Die beiden Täter schlugen dem 15-Jährigen zudem ins Gesicht, anschließend nahm einer der Täter Bargeld aus der Geldbörse des Raubopfers. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 22.40 Uhr und 22.50 Uhr abseits des Festzelts, gegenüber des Rathauses. Zeugen beschreiben einen der Täter als männlich, etwa 17 Jahre alt, schlank und ca. 155 cm groß. Laut Zeugen hat er ein ausländisches Erscheinungsbild. Er trug eine "Gucci"-Basecap, einen schwarzen Pulli und eine schwarze Jeanshose. Der zweite Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Personengruppe geben können, sich unter der Telefonnummer 0641 7006 6555 an die Polizei zu wenden.

Gießen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Gleich zwei Mal machten sich Einbrecher an Gaststätten zu schaffen. Sie hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schützenstraße eine Tür auf und gelangten so ins Innere eines Restaurants. Sie flüchteten jedoch anschließend, ohne etwas mitzunehmen. Im selben Zeitraum und unmittelbarer Nähe schoben Unbekannte einen Rollladen eines Restaurants im Leimenkauter Weg hoch. Sie brachen ein Fenster auf und klauten Geldbörsen mit Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt einen Zusammenhang nicht aus. Die Ermittler fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Sonntagabend, 19.15 Uhr bis Montagmorgen, 07.50 Uhr brachen Unbekannte in das Vereinsheim der TSG Reiskirchen ein. Nachdem sie erfolglos an einer Tür hebelten, brachen sie schließlich ein Fenster des Vereinsheims in der Grünberger Straße auf. Aus dem Inneren nahmen die Unbekannten unter anderem eine Musikbox, ein Sparschwein einen Defibrillator mit. Wer hat im Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Sportplatzes beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641 7006-6555.

Gießen: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Mindestens 10.000 Euro Schaden und fünf Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Marburger Straße. Am frühen Samstagmorgen befuhr ein 24-jähriger Mann aus Gießen die Marburger Straße stadtauswärts. In seinem Mercedes beförderte er dabei eine 30-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren. Im Kreuzungsbereich der Sudetenlandstraße stieß er dann mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen. Alle Insassen des Mercedes erlitten Verletzungen, ebenso wie die 37- und 38-jährigen Personen im Fiat. Zur Abklärung brachte der Rettungsdienst die Verletzten in Krankenhäuser. Aufgrund umherliegender Trümmer und Verunreinigungen der Fahrbahn blieb der Unfallort bis ca. 05.30 Uhr gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Betrunken gefahren

In der Hangelsteinstraße führten Beamte der Polizeistation Gießen Nord eine Verkehrskontrolle durch. Sie stoppten am späten Samstagabend einen Mercedes und bemerkten, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,64 Promille an. Der 59-jährige Reiskirchener musste mit zur Wache. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann ein.

Langgöns: Diebstahl aus Auto

Einen Rucksack und einen Laptop erbeuteten Unbekannte aus einem Fahrzeug in Langgöns. Der unverschlossene VW Transporter parkte im Zeitraum von Freitag (01.09.2023) bis Montagmorgen im Gebertshäuser Weg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 zu wenden.

