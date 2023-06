POL-MA: BAB 61/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Beteiligung zweier LKW

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Als ein 37-Jähriger am Mittwoch um kurz nach 16:30 Uhr die Kirche in der Zähringer Straße betrat, traute er seinen Augen kaum, angesichts der großflächigen Verwüstungen im Inneren. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte in der für die Allgemeinheit frei zugänglichen Kirche randaliert und zahlreiche Gegenstände ...

