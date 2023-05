Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallverursacher flüchtet

Rengsdorf (ots)

Am gestrigen Dienstag zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr wurde in Rengsdorf in der Straße "Alter Graben" ein geparkter, grauer Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell