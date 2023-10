POL-GT: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.10., 19.30 Uhr - 14.10., 08.30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Newtonweg eingebrochen. Durch eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gelangten die Einbrecher in die Wohnräume. Diese durchsuchten die Täter anschließend nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu ...

