Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter flüchten nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Einbrecher flüchteten am Samstagabend (14.10., 21.50 Uhr) aus einem Einfamilienhaus am Avenstrothsweg, nachdem die Bewohner aufmerksam wurden. Aktuellen Ermittlungen nach hebelten die Täter zunächst ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten in das Wohnhaus. Als die Bewohner Geräusche bemerkten, verständigten sie umgehend die Polizei. Die Einbrecher flüchteten ohne Diebesgut in Richtung Dalke.

Der Beschreibung eines weiteren Zeugen zufolge, handelte es sich um zwei ca. 1,80 Meter große Männer. Beide waren dunkel gekleidet, maskiert und trugen Kapuzenpullover.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat im Bereich Avenstrothsweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell